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Posted Сегодня, 11:05

Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Зелень и речной бриз: велопоездка по паркам и набережным Ростова-на-Дону

Зелень и речной бриз: велопоездка по паркам и набережным Ростова-на-Дону

14 июня 2024, 11:05
Фото: 1MI
Ищите спасение от летнего зноя? Тогда этот маршрут для вас. Проедемся на велосипеде через зеленые парки к Дону-батюшке.

Начинайте с мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Змиевская балка». Парадный вход ведет к естественному амфитеатру, образованному стенами оврага, а Траурный зал «врезан» под землю. Отсюда дорога ведет вниз по склону к вечному огню и Площадке памяти — общему кургану над братской могилой тысяч людей.

Фото: 1MI

Далее, нужно преодолеть протяженный путь до площади Защитников Отечества, вдоль парка имени Плевен, и повернуть к скверу им. Дортмунда. В центральной части здесь стоит скульптура пивовара — подарок Ростову от побратима Дортмунда в знак дружбы. Скульптура выполнена из бронзы золотистого цвета — цвета пива, которым так славится Дортмунд.

Фото: 1MI

Выезжаем из парка на проспект Стачек и двигаемся в сторону Дона по Отечественному переулку.

Остановитесь на главной достопримечательности города — Набережной. Здесь расположился светомузыкальный танцующий и поющий фонтан «Петровский». Здесь же можно завершить поездку — например, ужином в ресторанчике с видом на тихий Дон.

Фото: 1MI
  • Дистанция ≈ 13,7 км
  • Время: 1 час 10 мин в среднем темпе
  • Сложность: для тех, кто решает стать спортсменом за день до лета
#Город#Видео#Ростов-на-Дону#Туризм#Достопримечательности#Достопримечательности Ростова
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