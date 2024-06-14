Зелень и речной бриз: велопоездка по паркам и набережным Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Начинайте с мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Змиевская балка». Парадный вход ведет к естественному амфитеатру, образованному стенами оврага, а Траурный зал «врезан» под землю. Отсюда дорога ведет вниз по склону к вечному огню и Площадке памяти — общему кургану над братской могилой тысяч людей.
Далее, нужно преодолеть протяженный путь до площади Защитников Отечества, вдоль парка имени Плевен, и повернуть к скверу им. Дортмунда. В центральной части здесь стоит скульптура пивовара — подарок Ростову от побратима Дортмунда в знак дружбы. Скульптура выполнена из бронзы золотистого цвета — цвета пива, которым так славится Дортмунд.
Выезжаем из парка на проспект Стачек и двигаемся в сторону Дона по Отечественному переулку.
Остановитесь на главной достопримечательности города — Набережной. Здесь расположился светомузыкальный танцующий и поющий фонтан «Петровский». Здесь же можно завершить поездку — например, ужином в ресторанчике с видом на тихий Дон.