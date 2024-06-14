Зелень и речной бриз: велопоездка по паркам и набережным Ростова-на-Дону

Начинайте с мемориального комплекса памяти жертв фашизма «Змиевская балка». Парадный вход ведет к естественному амфитеатру, образованному стенами оврага, а Траурный зал «врезан» под землю. Отсюда дорога ведет вниз по склону к вечному огню и Площадке памяти — общему кургану над братской могилой тысяч людей.