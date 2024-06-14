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Updated Сегодня, 02:28

Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам

Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам

14 июня 2024, 02:26
Фото: Шедеврум
Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам
Жителей Ростова разбудили в ночь на 14 июня мощные звуки, похожие на взрывы, об этом сообщили несколько телеграмм-каналов.

Напомним, губернатор области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников по территории региона. Он уточнил, что военные сбили БПЛА сразу в нескольких районах. В результате происшествия никто не пострадал, а последствия на земле уточняются.

Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам
Видео: Шедеврум

Сколько именно беспилотников сбили военные и в каких городах области, неизвестно. Однако жители Ростова с 02.00 мск стали сообщать о мощных звуках, которые напоминали взрывы. Вероятно, в это время военные отразили массовое атаку. От Минобороны информация пока не поступала.

Люди поблагодарили военных за их работу, назвав их ночными ангелами.

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