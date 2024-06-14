Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Напомним, губернатор области Василий Голубев сообщил о массовой атаке беспилотников по территории региона. Он уточнил, что военные сбили БПЛА сразу в нескольких районах. В результате происшествия никто не пострадал, а последствия на земле уточняются.
Сколько именно беспилотников сбили военные и в каких городах области, неизвестно. Однако жители Ростова с 02.00 мск стали сообщать о мощных звуках, которые напоминали взрывы. Вероятно, в это время военные отразили массовое атаку. От Минобороны информация пока не поступала.
Люди поблагодарили военных за их работу, назвав их ночными ангелами.