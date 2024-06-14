Жителей Ростова разбудили взрывы ПВО по украинским беспилотникам

Сколько именно беспилотников сбили военные и в каких городах области, неизвестно. Однако жители Ростова с 02.00 мск стали сообщать о мощных звуках, которые напоминали взрывы. Вероятно, в это время военные отразили массовое атаку. От Минобороны информация пока не поступала.