Жители двух районов в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Так, с 09.00 19 июня до 06.00 20 числа ограничения будут действовать на улицах Процветания 1-я, Процветания 8-я, в переулках Лазоревый 10-й и Лазоревый 1-й. Причиной является капремонт трубопровода.
Кроме того, воду отключат с 09.00 17 июня до 09.00 18 июня. Это касается улиц 2-я Краснодарская, Ле-Мана, Каширская и Малиновского. В это время пройдут технические работы, связанные с переустройством части водопровода.
Ранее стало известно, что центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.
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