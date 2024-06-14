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Жители двух районов в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки

Жители двух районов в Ростове-на-Дону останутся без воды на сутки

14 июня 2024, 05:50
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону в течение двух дней будут проходить отключения водоснабжения, сообщает Ростовводоканал.

Так, с 09.00 19 июня до 06.00 20 числа ограничения будут действовать на улицах Процветания 1-я, Процветания 8-я, в переулках Лазоревый 10-й и Лазоревый 1-й. Причиной является капремонт трубопровода.

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Кроме того, воду отключат с 09.00 17 июня до 09.00 18 июня. Это касается улиц 2-я Краснодарская, Ле-Мана, Каширская и Малиновского. В это время пройдут технические работы, связанные с переустройством части водопровода.

Ранее стало известно, что центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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