Жители Ростовской области остаются без воды и света после атаки 70 дронов

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Напомним, что в ночь на пятницу, 14 июня, регион атаковали 70 украинских беспилотников. По ним отработала система ПВО и ликвидировала угрозу.
Однако часть Морозовского района осталась без электричества, из-за чего потребителей начали переключать на резервную схему. Теперь глава региона дал предварительные итоги работ.
«В основном завершены работы по подключению к резервным источникам питания объектов жизнеобеспечения и социальных учреждений. Это позволит в том числе возобновить водоснабжение населенных пунктов», — заявил губернатор.
Он добавил, что восстановлением электричества для жителей занимаются аварийные бригады энергетиков. Работы продолжатся до полного восстановления.
Ранее губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинске.