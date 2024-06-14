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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Жители Ростовской области остаются без воды и света после атаки 70 дронов

Жители Ростовской области остаются без воды и света после атаки 70 дронов

14 июня 2024, 13:18
Фото: ehmitrich/Unsplash
Жители Ростовской области остаются без воды и света после атаки 70 дронов
В Ростовской области продолжаются работы по восстановлению электричества после атаки беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что в ночь на пятницу, 14 июня, регион атаковали 70 украинских беспилотников. По ним отработала система ПВО и ликвидировала угрозу.

Однако часть Морозовского района осталась без электричества, из-за чего потребителей начали переключать на резервную схему. Теперь глава региона дал предварительные итоги работ.

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«В основном завершены работы по подключению к резервным источникам питания объектов жизнеобеспечения и социальных учреждений. Это позволит в том числе возобновить водоснабжение населенных пунктов», — заявил губернатор.

Он добавил, что восстановлением электричества для жителей занимаются аварийные бригады энергетиков. Работы продолжатся до полного восстановления.

Ранее губернатор сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинске.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Электричество#Атака дронов#Происшествия
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