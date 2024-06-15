Бастрыкин проверит покушение на начштаба воинской части в Ростовской области

Сам инцидент произошел 14 июня в Миллерово на улице Ефремова. Водитель машины начштаба почувствовал шипящий звук и увидел дым в авто. Ни сам военный, ни его водитель не пострадали. Изначально в качестве версии рассматривали разгерметизацию газового баллона.