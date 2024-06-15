Бастрыкин проверит покушение на начштаба воинской части в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В главном управлении Следкома запросили доклад о ходе расследования поджога автомобиля начальника штаба — первого замкомандира воинской части в городе Миллерово. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить ему информацию об обстоятельствах происшествия и ходе его расследования.
Сам инцидент произошел 14 июня в Миллерово на улице Ефремова. Водитель машины начштаба почувствовал шипящий звук и увидел дым в авто. Ни сам военный, ни его водитель не пострадали. Изначально в качестве версии рассматривали разгерметизацию газового баллона.