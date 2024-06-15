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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Александр Бастрыкин

Бастрыкин проверит покушение на начштаба воинской части в Ростовской области

15 июня 2024, 11:07
Фото: СК РФ
Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ инициировал проверку по факту покушения на начальника штаба воинской части в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.

В главном управлении Следкома запросили доклад о ходе расследования поджога автомобиля начальника штаба — первого замкомандира воинской части в городе Миллерово. По факту инцидента возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Стали известны подробности дела о покушении на начальника военного штаба в Миллерово
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Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде предоставить ему информацию об обстоятельствах происшествия и ходе его расследования.

Сам инцидент произошел 14 июня в Миллерово на улице Ефремова. Водитель машины начштаба почувствовал шипящий звук и увидел дым в авто. Ни сам военный, ни его водитель не пострадали. Изначально в качестве версии рассматривали разгерметизацию газового баллона.

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