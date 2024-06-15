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Беспилотники атаковали Ростовскую область

Беспилотники атаковали Ростовскую область

15 июня 2024, 04:40
Фото: Минобороны РФ
В Ростовской области отразили атаку нескольких беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, атака началась примерно в 4 часа утра в субботу, 15 июня. В районе Каменска-Шахтинского системы ПВО заметили приближающиеся БПЛА.

Угрозу удалось ликвидировать и дроны сбили, но их обломки рухнули на территории промзоны. В одном из нежилых зданий оказалось повреждено остекление.

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Известно, что медицинская помощь никому не потребовалась.

Добавим, что в ночь на пятницу регион отразил атаку 70 беспилотников. Тогда часть Морозовского района осталась без света и водоснабжения. Из-за этого объекты пришлось подключать на резервные схемы.

До этого глава региона сделал заявление после атаки беспилотника в Новошахтинске.

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