Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Напомним, что пятницу ночью над регионом заметили 70 беспилотников. Из-за этого в нескольких населенных пунктах пропало электричество.
Тогда потребителей начали переводить на резервные источники. Сейчас стало известно, что ремонтные работы продолжаются.
Второй, менее поврежденный трансформатор запущен и проходит техническое испытание. В течение 2-3 часов после этого начнут постепенно восстанавливать электроснабжение в оставшейся части Морозовска.
В данный момент работают дополнительные источники, которые дают электричество. Ожидается доставка первого трансформатора.
Добавим, что в ночь на субботу регион снова атаковали беспилотники. Их сбила система ПВО.