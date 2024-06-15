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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов

Часть Морозовского района на Дону остается без электричества после атаки дронов

15 июня 2024, 06:44
Фото: pxhere.com
В Морозовском районе Ростовской области продолжается восстановление электроснабжения, сообщил глава райадминистрации Петр Тришечкин.

Напомним, что пятницу ночью над регионом заметили 70 беспилотников. Из-за этого в нескольких населенных пунктах пропало электричество.

Тогда потребителей начали переводить на резервные источники. Сейчас стало известно, что ремонтные работы продолжаются.

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Второй, менее поврежденный трансформатор запущен и проходит техническое испытание. В течение 2-3 часов после этого начнут постепенно восстанавливать электроснабжение в оставшейся части Морозовска.

В данный момент работают дополнительные источники, которые дают электричество. Ожидается доставка первого трансформатора.

Добавим, что в ночь на субботу регион снова атаковали беспилотники. Их сбила система ПВО.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Морозовск#Электроснабжение#Атака#Дроны
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