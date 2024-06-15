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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Часть Ростовской области останется без телевидения с 17 июня

Часть Ростовской области останется без телевидения с 17 июня

15 июня 2024, 06:55
Фото: pxhere.com
Перебои в работе телевидения возможны в части территорий Ростовской области из-за технических работ, сообщает РТРС.

С 17 по 23 июня в населенных пунктах возможны кратковременные сбои в передаче телерадиосигнала с телевизионных и радиопередающих станций.

В это время на станциях будут выполняться технические мероприятия, требующие отключения оборудования.

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Некоторые работы могут быть отложены или перенесены из-за плохих погодных условий.

Ограничения могут коснуться Белой Калитвы, Большой Мартыновки, Веселого, Горняцкого. Также это касается населенных пунктов Земцов, Шахты, Сухой Лог.

В зоне отключений может оказаться и Ростов-на-Дону.

Добавим, что массовые отключения света проведут из-за ремонта на оборудовании в донской столице с 17 и по 24 июня.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону
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