Часть Ростовской области останется без телевидения с 17 июня

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
С 17 по 23 июня в населенных пунктах возможны кратковременные сбои в передаче телерадиосигнала с телевизионных и радиопередающих станций.
В это время на станциях будут выполняться технические мероприятия, требующие отключения оборудования.
Некоторые работы могут быть отложены или перенесены из-за плохих погодных условий.
Ограничения могут коснуться Белой Калитвы, Большой Мартыновки, Веселого, Горняцкого. Также это касается населенных пунктов Земцов, Шахты, Сухой Лог.
В зоне отключений может оказаться и Ростов-на-Дону.
Добавим, что массовые отключения света проведут из-за ремонта на оборудовании в донской столице с 17 и по 24 июня.