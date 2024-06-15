Часть жителей Ростова почти на месяц оставят без горячей воды

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
В центре города будут проводить гидравлическую опрессовку тепловых сетей. Из-за работ ограничат подачу горячей воды в границах набережной, проспекта Сиверса, Пушкинской, Театрального проспекта, а также проспекта Шолохова, 21-й и 22-й линий.
Горячее водоснабжение перестанет поступать в дома в указанных границах с 24 июня по 18 июля.
Напомним, ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду. Размер денежного наказания для компаний вырос в несколько раз.
Ранее губернатору Василию Голубеву указали на слишком долгие ответы ведомств жителям. Нарушения выявила прокуратура Ростовской области. Они касались сфер ЖКХ, транспорта и здравоохранения.