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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В центре Ростова отключат горячую воду

Часть жителей Ростова почти на месяц оставят без горячей воды

15 июня 2024, 10:34
Фото: 1MI
В центре Ростова отключат горячую воду
В центральной части Ростова запланировано отключение горячего водоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.

В центре города будут проводить гидравлическую опрессовку тепловых сетей. Из-за работ ограничат подачу горячей воды в границах набережной, проспекта Сиверса, Пушкинской, Театрального проспекта, а также проспекта Шолохова, 21-й и 22-й линий.

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Горячее водоснабжение перестанет поступать в дома в указанных границах с 24 июня по 18 июля.

Напомним, ресурсоснабжающие организации будут штрафовать в Ростове за грязную или холодную воду. Размер денежного наказания для компаний вырос в несколько раз.

Ранее губернатору Василию Голубеву указали на слишком долгие ответы ведомств жителям. Нарушения выявила прокуратура Ростовской области. Они касались сфер ЖКХ, транспорта и здравоохранения.

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