Два автобуса и легковушка столкнулись на мокрой дороге в Ростове

Posted Сегодня, 15:40
Published Сегодня, 15:40
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
На Ростов 15 июня обрушился мощный ливень. Вода заполонила проезжую часть на большинстве улиц города, спровоцировав несколько ДТП. Одно из них произошло на улице Менжинского. Там столкнулись два автобуса и легковушка. Инцидент случился в районе остановки «Детский комбинат». О пострадавших в результате ДТП не сообщается. На кадрах с места событий видно, что механические повреждения получили сами транспортные средства.
Еще одно ДТП произошло на Красноармейской в Ростове. Там рядом с пешеходным переходом одна за другой врезались три легковые машины.
В управлении ГИБДД по городу комментариев о происшествиях не давали.
Ранее под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика .