Два автобуса и легковушка столкнулись на мокрой дороге в Ростове

На Ростов 15 июня обрушился мощный ливень. Вода заполонила проезжую часть на большинстве улиц города, спровоцировав несколько ДТП. Одно из них произошло на улице Менжинского. Там столкнулись два автобуса и легковушка. Инцидент случился в районе остановки «Детский комбинат». О пострадавших в результате ДТП не сообщается. На кадрах с места событий видно, что механические повреждения получили сами транспортные средства.