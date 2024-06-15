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Posted Сегодня, 15:40

Published Сегодня, 15:40

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Updated Сегодня, 15:40

Дождь в Ростове

Два автобуса и легковушка столкнулись на мокрой дороге в Ростове

15 июня 2024, 15:40
Фото: rostovgazeta.ru
Дождь в Ростове
ДТП с участием автобусов произошло на улице Менжинского в Ростове, сообщили в соцсетях очевидцы.

На Ростов 15 июня обрушился мощный ливень. Вода заполонила проезжую часть на большинстве улиц города, спровоцировав несколько ДТП. Одно из них произошло на улице Менжинского. Там столкнулись два автобуса и легковушка. Инцидент случился в районе остановки «Детский комбинат». О пострадавших в результате ДТП не сообщается. На кадрах с места событий видно, что механические повреждения получили сами транспортные средства.

Дождь в Ростове
Видео: ВКонтакте «Ростов Главный»

Еще одно ДТП произошло на Красноармейской в Ростове. Там рядом с пешеходным переходом одна за другой врезались три легковые машины.

В управлении ГИБДД по городу комментариев о происшествиях не давали.

Ранее под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика .

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