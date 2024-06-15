Группа приезжих в Ростове похитила таксиста и требовала от него миллион

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Четверо бандитов, один из которых является уроженцем Ростовской области, похитили работника такси. Они напали на него на парковке и увезли в неизвестное место. Злоумышленники вымогали у пострадавшего один миллион рублей, параллельно нанося телесные повреждения.