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Бандитов, похитивших таксиста в Ростове-на-Дону, заключат под стражу

Группа приезжих в Ростове похитила таксиста и требовала от него миллион

15 июня 2024, 07:35
Фото: Шедеврум
Бандитов, похитивших таксиста в Ростове-на-Дону, заключат под стражу
В Ростове-на-дону возбудили уголовное дело на банду, которая похитила таксиста. Подозреваемых заключат под стражу, сообщает пресс-служба регионального УФСБ России.

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Управлением уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресекли преступную деятельность этнической группы.

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Четверо бандитов, один из которых является уроженцем Ростовской области, похитили работника такси. Они напали на него на парковке и увезли в неизвестное место. Злоумышленники вымогали у пострадавшего один миллион рублей, параллельно нанося телесные повреждения.

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Региональный СУ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления подпунктов а, в, з части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц из корыстных побуждений с причинением вреда.

На данный момент для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Ростовской области осудили полицейского за увольнение убитого коллеги.

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