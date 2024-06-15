Группа приезжих в Ростове похитила таксиста и требовала от него миллион

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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Updated Сегодня, 07:37
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области совместно с Управлением уголовного розыска ГУ МВД России при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии пресекли преступную деятельность этнической группы.
Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Четверо бандитов, один из которых является уроженцем Ростовской области, похитили работника такси. Они напали на него на парковке и увезли в неизвестное место. Злоумышленники вымогали у пострадавшего один миллион рублей, параллельно нанося телесные повреждения.
Региональный СУ СК России возбудил уголовное дело по признакам преступления подпунктов а, в, з части 2 статьи 126 УК РФ — похищение человека группой лиц из корыстных побуждений с причинением вреда.
На данный момент для них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее в Ростовской области осудили полицейского за увольнение убитого коллеги.