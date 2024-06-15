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Губернатор Голубев сделал заявление после атаки дронов по Ростовской области

Губернатор Голубев сделал заявление после атаки дронов по Ростовской области

15 июня 2024, 05:31
Фото: Минобороны РФ
Над Ростовской областью сбили беспилотники, но были последствия на земле, сообщил глава региона Василий Голубев.

По его словам, в четыре часа утра в районе Каменска-Шахтинского заметили дроны. Их ликвидировали при помощи СВО.

Но обломки рухнули на промышленную площадку, в результате чего у одного из зданий выбило окна. Губернатор уточнил, что никто не пострадал.

«Низкий поклон ребятам из ПВО», — написали пользователи в соцсетях.

Рухнувшие беспилотники выбили стекла в здании в Ростовской области
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«Слышала как сбивали, так как проснулась от этих звуков», — сообщила местная жительница.

«Помогай нашим ребятам ПВО, спасибо за службу. Российские солдаты берегите себя», — говорится в комментариях.

До этого губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Губернатор#Дроны
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