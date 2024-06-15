Губернатор Голубев сделал заявление после атаки дронов по Ростовской области

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 05:33
Updated Сегодня, 05:33
По его словам, в четыре часа утра в районе Каменска-Шахтинского заметили дроны. Их ликвидировали при помощи СВО.
Но обломки рухнули на промышленную площадку, в результате чего у одного из зданий выбило окна. Губернатор уточнил, что никто не пострадал.
«Низкий поклон ребятам из ПВО», — написали пользователи в соцсетях.
«Слышала как сбивали, так как проснулась от этих звуков», — сообщила местная жительница.
«Помогай нашим ребятам ПВО, спасибо за службу. Российские солдаты берегите себя», — говорится в комментариях.
До этого губернатор Голубев назвал напряженной обстановку на Дону из-за атак ВСУ.