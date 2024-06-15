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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Футбол — не для здоровья: тренер Ростова Валерий Карпин рассказал о своих травмах

Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса

15 июня 2024, 07:32
Фото: pxhere.com
Футбол — не для здоровья: тренер Ростова Валерий Карпин рассказал о своих травмах
Главный тренер футбольной команды «Ростов» Валерий Карпин рассказал о своем питании и о травмах, которые у него остались после игровой карьеры, сообщает Maxim.

Несмотря на окончание своей футбольной карьеры, Валерий Карпин продолжает заниматься спортом в обычной жизни. Тренер предпочитает футбол, падел или теннис. Однако игровые травмы дают о себе знать.

Больше всего Валерия Карпина беспокоит голеностоп. Карпин заявил, что после футбола «связок нет». К тому же его легко повредить. Еще он отметил, что испытывает проблемы со спиной. Все это принес ему профессиональный футбол.

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Карпин старается следить за своей физической формой, но без фанатизма. Если на весах появляются нежелательные лишние килограммы, наставник «Ростова» садится на диету: «Ограничиваю себя в некоторых вещах. Убираю хлеб, сахар и газированные напитки. И мне этого достаточно», — рассказал он.

Кроме того, главный тренер «Ростова» развенчал слухи о том, что штрафовал игроков за каждые набранные 100 граммов. «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу.

До этого более 7000 ростовчан приняли участие в велопараде.

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