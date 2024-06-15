Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса

Кроме того, главный тренер «Ростова» развенчал слухи о том, что штрафовал игроков за каждые набранные 100 граммов. «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма», — объяснил он.