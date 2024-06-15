Карпин признался, что штрафовал игроков «Ростова» за каждый килограмм веса

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Несмотря на окончание своей футбольной карьеры, Валерий Карпин продолжает заниматься спортом в обычной жизни. Тренер предпочитает футбол, падел или теннис. Однако игровые травмы дают о себе знать.
Больше всего Валерия Карпина беспокоит голеностоп. Карпин заявил, что после футбола «связок нет». К тому же его легко повредить. Еще он отметил, что испытывает проблемы со спиной. Все это принес ему профессиональный футбол.
Карпин старается следить за своей физической формой, но без фанатизма. Если на весах появляются нежелательные лишние килограммы, наставник «Ростова» садится на диету: «Ограничиваю себя в некоторых вещах. Убираю хлеб, сахар и газированные напитки. И мне этого достаточно», — рассказал он.
Кроме того, главный тренер «Ростова» развенчал слухи о том, что штрафовал игроков за каждые набранные 100 граммов. «Не было никогда штрафов 100 евро за каждые 100 грамм веса — это сказки все. Штрафы начинались, когда лишний вес был больше килограмма», — объяснил он.
Ранее стало известно, что Тренер ФК «Ростов» Карпин не исключил, что уйдет из сборной России по футболу.
До этого более 7000 ростовчан приняли участие в велопараде.