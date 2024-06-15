Контейнер со взрывчаткой проломил крышу дома жителя Ростовской области

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Происшествие случилось 13 июня на улице Щаденко в Таганроге. 63-летний местный житель вышел утром во двор своего частного дома и увидел дыру в крыше подсобного помещения. Внутри оказался упавший с неба пластиковый контейнер.
Пенсионер вызвал на место полицию. Силовики изучили контейнер и выяснили, что внутри него находились поражающие элементы — шарики и полкилограмма взрывного пластического вещества.
Контейнер вместе с содержимым забрали для дальнейшего изучения. Подробностями расследования в МВД и Следкоме не делились.
Ранее склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области.