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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Фото для иллюстрации

Контейнер со взрывчаткой проломил крышу дома жителя Ростовской области

15 июня 2024, 18:04
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
В Таганроге контейнер со взрывчаткой проломил крышу подсобного помещения, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Происшествие случилось 13 июня на улице Щаденко в Таганроге. 63-летний местный житель вышел утром во двор своего частного дома и увидел дыру в крыше подсобного помещения. Внутри оказался упавший с неба пластиковый контейнер.

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Пенсионер вызвал на место полицию. Силовики изучили контейнер и выяснили, что внутри него находились поражающие элементы — шарики и полкилограмма взрывного пластического вещества.

Контейнер вместе с содержимым забрали для дальнейшего изучения. Подробностями расследования в МВД и Следкоме не делились.

Ранее склад минометных снарядов нашли у жителя Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Происшествия
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