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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Фото для иллюстрации

Крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины

15 июня 2024, 14:03
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
На рынке «Классик» в Ростове ветер снес крышу одного из торговых павильонов, сообщили в социальных сетях очевидцы.

На Ростов обрушился шторм с усилением ветра до 25 метров в секунду. Стихия снесла крышу одного из павильонов на рынке «Классик». Конструкция упала на припаркованные рядом машины, оборвала провода и покорежила обшивку здания. Сотрудники рынка пытаются самостоятельно справиться с последствиями происшествия.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Это Ростов»

Пострадал ли кто-то в результате обрушения крыши, пока неизвестно.

Напомним, о надвигающемся на Ростов шторме накануне предупреждали в управлении МЧС. Непогода будет бушевать все выходные. В области ожидаются сильные дожди с градом и грозами.

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