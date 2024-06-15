Крышу снесло ветром в Ростове на припаркованные машины

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
На Ростов обрушился шторм с усилением ветра до 25 метров в секунду. Стихия снесла крышу одного из павильонов на рынке «Классик». Конструкция упала на припаркованные рядом машины, оборвала провода и покорежила обшивку здания. Сотрудники рынка пытаются самостоятельно справиться с последствиями происшествия.
Пострадал ли кто-то в результате обрушения крыши, пока неизвестно.
Напомним, о надвигающемся на Ростов шторме накануне предупреждали в управлении МЧС. Непогода будет бушевать все выходные. В области ожидаются сильные дожди с градом и грозами.