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Смертельная авария произошла на трассе под Таганрогом 15 июня

Один погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

15 июня 2024, 15:00
Фото: ГИБДД
Смертельная авария произошла на трассе под Таганрогом 15 июня
Смертельная авария произошла на трассе под Таганрогом 15 июня, сообщили управлении ГИБДД по Ростовской области.

На 85-м километре трассы Р-280 водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где влетел в прицеп грузовика Mercedes-Benz. После сильного удара Toyota отбросило на автомобиль Volkswagen Polo.

Сообщается, что 62-летний водитель Volkswagen погиб. Его пассажир, а также водитель Toyota госпитализированы. От самих транспортных средств осталась лишь груда металла.

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Расследованием смертного инцидента занимаются правоохранительные органы.

Накануне в Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе.

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#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#ГИБДД России по Ростовской области#Происшествия
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