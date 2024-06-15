Один погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:00
Published Сегодня, 15:00
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
На 85-м километре трассы Р-280 водитель Toyota Camry выехал на встречную полосу, где влетел в прицеп грузовика Mercedes-Benz. После сильного удара Toyota отбросило на автомобиль Volkswagen Polo.
Сообщается, что 62-летний водитель Volkswagen погиб. Его пассажир, а также водитель Toyota госпитализированы. От самих транспортных средств осталась лишь груда металла.
Расследованием смертного инцидента занимаются правоохранительные органы.
Накануне в Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе.