Пробка в 15 километров собралась на М-4 под Ростовом из-за массовой аварии

По предварительным данным, на трассе М-4 «Дон» рядом с Новоперсиановкой произошло столкновение рейсового автобуса, грузовика и фуры. На кадрах с места событий видно, что от лобовой части автобуса практически ничего не осталось. На месте происшествия работают медики и полицейские. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.