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Updated Сегодня, 17:42

Фото для иллюстрации

Пробка в 15 километров собралась на М-4 под Ростовом из-за массовой аварии

15 июня 2024, 17:42
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Авария с участием рейсового автобуса произошла в районе поселка Новоперсиановка в Ростовской области, сообщают в социальных сетях очевидцы.

По предварительным данным, на трассе М-4 «Дон» рядом с Новоперсиановкой произошло столкновение рейсового автобуса, грузовика и фуры. На кадрах с места событий видно, что от лобовой части автобуса практически ничего не осталось. На месте происшествия работают медики и полицейские. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.

Фото с места происшествияФото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото: Трасса М-4 «Дон» — чат

Из-за ликвидации последствий ДТП на трассе собралась пробка. Сейчас ее протяженность составляет 15 километров.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Новости Ростова-на-Дону»

В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями происшествия пока не делились.

Ранее один погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской области .

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