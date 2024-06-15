Пробка в 15 километров собралась на М-4 под Ростовом из-за массовой аварии

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
По предварительным данным, на трассе М-4 «Дон» рядом с Новоперсиановкой произошло столкновение рейсового автобуса, грузовика и фуры. На кадрах с места событий видно, что от лобовой части автобуса практически ничего не осталось. На месте происшествия работают медики и полицейские. Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших.
Из-за ликвидации последствий ДТП на трассе собралась пробка. Сейчас ее протяженность составляет 15 километров.
В Госавтоинспекции Ростовской области подробностями происшествия пока не делились.
Ранее один погиб и двое пострадали в массовом ДТП в Ростовской области .