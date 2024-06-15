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Posted Сегодня, 14:30

Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:31

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Дождь в Ростове

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за шторма

15 июня 2024, 14:30
Фото: rostovgazeta.ru
Дождь в Ростове
Решетки ливнеприемников активно чистят в Ростове после мощного ливня, доложил градоначальник Алексей Логвиненко.

В Ростове прошел ливень, сопровождаемый порывами ветра до 25 метров в секунду и градом. Из-за непогоды в городе ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб. Они устраняют последствия стихии. Активно ведется очистка решеток ливнеприемников.

Видео: мощный ливень и град обрушились на Ростов 15 июня
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Власти просят горожан соблюдать меры безопасности во время прогулок. Нельзя оставлять без присмотра детей. Стоит избегать нахождения рядом с аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и щитами.

Напомним, крышу снесло ветром на припаркованные машины на рынке «Классик» в Ростове.

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