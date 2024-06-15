Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за шторма

В Ростове прошел ливень, сопровождаемый порывами ветра до 25 метров в секунду и градом. Из-за непогоды в городе ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб. Они устраняют последствия стихии. Активно ведется очистка решеток ливнеприемников.