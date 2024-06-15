Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за шторма

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В Ростове прошел ливень, сопровождаемый порывами ветра до 25 метров в секунду и градом. Из-за непогоды в городе ввели режим повышенной готовности для коммунальных служб. Они устраняют последствия стихии. Активно ведется очистка решеток ливнеприемников.
Власти просят горожан соблюдать меры безопасности во время прогулок. Нельзя оставлять без присмотра детей. Стоит избегать нахождения рядом с аварийными деревьями, неустойчивыми конструкциями и щитами.
Напомним, крышу снесло ветром на припаркованные машины на рынке «Классик» в Ростове.