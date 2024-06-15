Ростовская область отбила атаку дронов и пережила шторм с градом

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на Каменск-Шахтинский. Беспилотники заметили ранним утром 15 июня. Все дроны уничтожила система ПВО.
Обломки беспилотников упали на территории промзоны в Каменске. В одном из зданий выбило стекла. Медицинская помощь никому из жителей не потребовалась.
Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область подвергалась атаке сразу 70 беспилотников. Тогда часть Морозовского района осталась без света и воды. К настоящему часу электроснабжение и водоснабжение там полностью восстановлены.
На сайте госзакупок появилась информация о крупном исследовании, которое заказал Южный научный центр (ЮНЦ) РАН. Научная работа будет посвящена Азовскому морю.
Выполнять исследование будет Институт биологии южных морей имени Ковалевского. Темой научно-исследовательских работ указана «Реализация концепции устойчивого развития акватории Азовского моря в условиях радиоактивного и химического загрязнения морской среды». Работы ученых войдут в крупный научный проект о современных экологических феноменах в Азово-Донском бассейне «в условиях современной социально-экономической ситуации и климатических колебаний».
Исследование займет три года. На него ученым будут выделять по 10 миллионов рублей ежегодно. Средства заложены из федеральных субсидий.
Днем 15 июня на Ростов обрушился мощный ливень. О непогоде накануне предупреждали спасатели. Они заявляли о сильных дождях, граде и усилении ветра до 25 метров в секунду в течение всех выходных.
Жители Сельмаша сообщили, что, помимо дождя, на них обрушился град размером с горох. На окраинах Ростова ветер бушевал так сильно, что у машин сработала сигнализация.
При этом температура воздуха в городе не снижается и составляет +30 градусов. К вечеру похолодает до +19. Ночью синоптики обещают грозы.