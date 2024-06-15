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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Главные новости Ростовской области 15 июня

Ростовская область отбила атаку дронов и пережила шторм с градом

15 июня 2024, 18:09
Фото: Изображение Midjourney
Главные новости Ростовской области 15 июня
Дроны пытались атаковать Каменск-Шахтинский, тем временем на Ростов обрушился мощный шторм, а ученые решили провести масштабные исследования Азовского моря.

Атака дронов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об атаке БПЛА на Каменск-Шахтинский. Беспилотники заметили ранним утром 15 июня. Все дроны уничтожила система ПВО.

Обломки беспилотников упали на территории промзоны в Каменске. В одном из зданий выбило стекла. Медицинская помощь никому из жителей не потребовалась.

Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область подвергалась атаке сразу 70 беспилотников. Тогда часть Морозовского района осталась без света и воды. К настоящему часу электроснабжение и водоснабжение там полностью восстановлены.

В Сети появилось видео атаки дронов на Каменск в Ростовской области
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Масштабные исследования

На сайте госзакупок появилась информация о крупном исследовании, которое заказал Южный научный центр (ЮНЦ) РАН. Научная работа будет посвящена Азовскому морю.

Выполнять исследование будет Институт биологии южных морей имени Ковалевского. Темой научно-исследовательских работ указана «Реализация концепции устойчивого развития акватории Азовского моря в условиях радиоактивного и химического загрязнения морской среды». Работы ученых войдут в крупный научный проект о современных экологических феноменах в Азово-Донском бассейне «в условиях современной социально-экономической ситуации и климатических колебаний».

Исследование займет три года. На него ученым будут выделять по 10 миллионов рублей ежегодно. Средства заложены из федеральных субсидий.

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Шторм в Ростове

Днем 15 июня на Ростов обрушился мощный ливень. О непогоде накануне предупреждали спасатели. Они заявляли о сильных дождях, граде и усилении ветра до 25 метров в секунду в течение всех выходных.

Жители Сельмаша сообщили, что, помимо дождя, на них обрушился град размером с горох. На окраинах Ростова ветер бушевал так сильно, что у машин сработала сигнализация.

При этом температура воздуха в городе не снижается и составляет +30 градусов. К вечеру похолодает до +19. Ночью синоптики обещают грозы.

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