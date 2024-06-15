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Рухнувшие беспилотники выбили стекла в здании в Ростовской области

Рухнувшие беспилотники выбили стекла в здании в Ростовской области

15 июня 2024, 04:51
Фото: pxhere.com
В Ростовской области оказалось повреждено остекление здания из-за упавших обломков дронов, сообщил губернатор Василий Голубев.

В ночь на субботу произошла очередная атака БПЛА на регион. Она началась примерно в 4 утра, ее отразили системы ПВО.

Сбитые обломки рухнули на промышленный объект, в результате в нежилом здании выбило стекла. Известно, что никто не пострадал.

Беспилотники атаковали Ростовскую область
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Напомним, что в пятницу ночью система ПВО заметила 70 дронов над регионом и ликвидировала угрозу. Но область частично осталась без электроснабжения.

До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.

Ранее политолог заявил, что Украина скоро прекратит атаковать Ростовскую область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Василий Голубев#Дроны
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