Рухнувшие беспилотники выбили стекла в здании в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В ночь на субботу произошла очередная атака БПЛА на регион. Она началась примерно в 4 утра, ее отразили системы ПВО.
Сбитые обломки рухнули на промышленный объект, в результате в нежилом здании выбило стекла. Известно, что никто не пострадал.
Напомним, что в пятницу ночью система ПВО заметила 70 дронов над регионом и ликвидировала угрозу. Но область частично осталась без электроснабжения.
До этого Новошахтинский нефтезавод остановили после атаки беспилотников.
Ранее политолог заявил, что Украина скоро прекратит атаковать Ростовскую область.