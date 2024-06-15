Силовики устроили облаву в элитном ночном клубе в Ростове

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Инцидент произошел в ночь на 15 июня на проспекте Кировском в клубе Inside. Неожиданно к заведению подъехали подразделения ОМОН и сотрудники Следственного комитета. Силовики ворвались внутрь и стали проверять у мужчин паспорта и военные билеты.
Сообщается, что мужчин без документов забирали в отделение для дальнейших разбирательств. После рейда мероприятие в ночном клубе досрочно завершилось, а его посетители разошлись.
В управлении МВД по Ростову-на-Дону комментариев об инциденте не давали.
Ранее облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.