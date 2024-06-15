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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:41

Updated Сегодня, 16:41

Фото для иллюстрации

Силовики устроили облаву в элитном ночном клубе в Ростове

15 июня 2024, 16:40
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации
ОМОН организовал рейд в ночном клубе Inside в Ростове, пишет «Блокнот».

Инцидент произошел в ночь на 15 июня на проспекте Кировском в клубе Inside. Неожиданно к заведению подъехали подразделения ОМОН и сотрудники Следственного комитета. Силовики ворвались внутрь и стали проверять у мужчин паспорта и военные билеты.

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Сообщается, что мужчин без документов забирали в отделение для дальнейших разбирательств. После рейда мероприятие в ночном клубе досрочно завершилось, а его посетители разошлись.

В управлении МВД по Ростову-на-Дону комментариев об инциденте не давали.

Ранее облавы на мигрантов устроили на вещевом рынке в Ростове-на-Дону.

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