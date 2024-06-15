Силовики устроили облаву в элитном ночном клубе в Ростове

Инцидент произошел в ночь на 15 июня на проспекте Кировском в клубе Inside. Неожиданно к заведению подъехали подразделения ОМОН и сотрудники Следственного комитета. Силовики ворвались внутрь и стали проверять у мужчин паспорта и военные билеты.