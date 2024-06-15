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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:45

Updated Сегодня, 08:45

С 23 июня запустят речные круизы из Ростова в Семикаракорск

Стала известна стоимость круиза на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск

15 июня 2024, 08:44
Фото: rostovgazeta.ru
С 23 июня запустят речные круизы из Ростова в Семикаракорск

Круиз на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск обойдется в 5 тысяч рублей

С 23 июня запустят речные круизы из Ростова в Семикаракорск, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Первый круиз «Валдая» в Семикаракорск состоится в воскресенье, 23 июня. Стоимость одного билета для взрослого составит 5 650 рублей.

Круиз представляет собой однодневную экскурсию. Его вместе с Судоходной пассажирской компанией «Дон» организует частный туроператор Sudakov.Travel. На его сайте указывается, что в стоимость круиза входит экскурсионное обслуживание на теплоходе, фольклорная встреча туристов и пешеходная экскурсия к подвесному мосту.

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Путь из Ростова в Семикаракорск на «Валдае» занимает два с половиной часа.

Ранее ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае».

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