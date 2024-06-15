Стала известна стоимость круиза на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск

Круиз представляет собой однодневную экскурсию. Его вместе с Судоходной пассажирской компанией «Дон» организует частный туроператор Sudakov.Travel. На его сайте указывается, что в стоимость круиза входит экскурсионное обслуживание на теплоходе, фольклорная встреча туристов и пешеходная экскурсия к подвесному мосту.