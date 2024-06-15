Стала известна стоимость круиза на «Валдае» из Ростова в Семикаракорск

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Первый круиз «Валдая» в Семикаракорск состоится в воскресенье, 23 июня. Стоимость одного билета для взрослого составит 5 650 рублей.
Круиз представляет собой однодневную экскурсию. Его вместе с Судоходной пассажирской компанией «Дон» организует частный туроператор Sudakov.Travel. На его сайте указывается, что в стоимость круиза входит экскурсионное обслуживание на теплоходе, фольклорная встреча туристов и пешеходная экскурсия к подвесному мосту.
Путь из Ростова в Семикаракорск на «Валдае» занимает два с половиной часа.
Ранее ростовчане заявили о слишком высокой стоимости поездки на «Валдае».