Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В субботу температура составит +33 градуса, в воскресенье она опустится до +29 градусов. Ожидаются дожди, которые будут сохраняться и по ночам.
В понедельник, 17 июня, обещают солнечную погоду с температурой +29 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.
Со среды начнется потепление, температура снова станет более 30 градусов. К пятнице она поднимется до +33 градусов.
Ранее огромная ветка из-за ветра рухнула на иномарку в Ростове-на-Дону.
До этого в городе провалился асфальт после сильного ливня.