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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Дожди будут заливать Ростов-на-Дону все выходные

Стало известно, сколько Ростов-на-Дону будет заливать дождями

15 июня 2024, 06:01
Фото: pxhere.com

Дожди будут заливать Ростов-на-Дону все выходные

В Ростове-на-Дону наступившие выходные будут дождливыми, а температура поднимется выше +30 градусов, сообщили синоптики.

В субботу температура составит +33 градуса, в воскресенье она опустится до +29 градусов. Ожидаются дожди, которые будут сохраняться и по ночам.

В понедельник, 17 июня, обещают солнечную погоду с температурой +29 градусов. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

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Со среды начнется потепление, температура снова станет более 30 градусов. К пятнице она поднимется до +33 градусов.

Ранее огромная ветка из-за ветра рухнула на иномарку в Ростове-на-Дону.

До этого в городе провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Дожди#Происшествия
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