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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Фото для иллюстрации/Курение вредит вашему здоровью

Тлеющая сигарета стала причиной смерти матери и сына в Ростовской области

15 июня 2024, 08:07
Фото: pxhere.com
Фото для иллюстрации/Курение вредит вашему здоровью
Пожар произошел в частном доме в Большой Мартыновке в ночь на 15 июня, подробностями инцидента поделились в управлении МЧС по Ростовской области.

Возгорание охватило площадь в 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали 11 спасателей и четыре пожарные машины. Сотрудники МЧС спасли из пламя 60-летнего мужчину. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Двое других, находившихся внутри дома, погибли — это 80-летняя женщина и ее 44-летний сын.

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По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Все обстоятельства происшествия уточняются экспертами.

Ранее в Ростовской области семилетний мальчик устроил пожар в доме, играясь с зажигалкой.

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