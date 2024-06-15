Тлеющая сигарета стала причиной смерти матери и сына в Ростовской области

Возгорание охватило площадь в 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали 11 спасателей и четыре пожарные машины. Сотрудники МЧС спасли из пламя 60-летнего мужчину. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Двое других, находившихся внутри дома, погибли — это 80-летняя женщина и ее 44-летний сын.