Тлеющая сигарета стала причиной смерти матери и сына в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Возгорание охватило площадь в 80 квадратных метров. В тушении огня участвовали 11 спасателей и четыре пожарные машины. Сотрудники МЧС спасли из пламя 60-летнего мужчину. Сейчас он находится под наблюдением медиков. Двое других, находившихся внутри дома, погибли — это 80-летняя женщина и ее 44-летний сын.
По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении. Все обстоятельства происшествия уточняются экспертами.
Ранее в Ростовской области семилетний мальчик устроил пожар в доме, играясь с зажигалкой.