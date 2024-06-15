Ученые изучат вероятность радиоактивного загрязнения Азовского моря

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Выполнять исследование будет Институт биологии южных морей имени Ковалевского. Темой научно-исследовательских работ значится «Реализация концепции устойчивого развития акватории Азовского моря в условиях радиоактивного и химического загрязнения морской среды».
Работы ученых войдут в крупный научный проект о современных экологических феноменах в Азово-Донском бассейне «в условиях современной социально-экономической ситуации и климатических колебаний».
Выполнение исследований займет три года. На них ученых будут выделять по 10 миллионов рублей ежегодно. Средства заложены из федеральных субсидий.
Ранее сообщалось, что соленость Таганрогского залива выросла в два раза. Ученые отмечают, что в скором времени Азовское море может стать частью Черного.