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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:49

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Азовское море в Ростовской области

Ученые изучат вероятность радиоактивного загрязнения Азовского моря

15 июня 2024, 09:48
Фото: rostovgazeta.ru
Азовское море в Ростовской области
Южный научный центр (ЮНЦ) РАН заказал крупное исследование Азовского моря, информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Выполнять исследование будет Институт биологии южных морей имени Ковалевского. Темой научно-исследовательских работ значится «Реализация концепции устойчивого развития акватории Азовского моря в условиях радиоактивного и химического загрязнения морской среды».

Работы ученых войдут в крупный научный проект о современных экологических феноменах в Азово-Донском бассейне «в условиях современной социально-экономической ситуации и климатических колебаний».

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Выполнение исследований займет три года. На них ученых будут выделять по 10 миллионов рублей ежегодно. Средства заложены из федеральных субсидий.

Ранее сообщалось, что соленость Таганрогского залива выросла в два раза. Ученые отмечают, что в скором времени Азовское море может стать частью Черного.

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