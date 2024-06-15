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Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

85-летняя женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе

15 июня 2024, 09:17
Фото: 1MI
85-летняя женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара машин на пешеходном переходе

85-летняя женщина пострадала в ДТП в Новочеркасске, сообщили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла утром 14 июня на перекрестке улицы Мацоты и Котовского. Водитель Lada Priora не уступил дорогу легковушке Omoda C5. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Omoda C5 влетела в ограждение рядом с пешеходным переходом и снесла дорожный знак.

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Травмы в аварии получила 85-летняя пассажирка иномарки. Сейчас она находится в больнице.

Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика ГАЗ-2834. Когда фура разгружалась на трассе, в нее влетел микроавтобуса Volkswagen Transporter.

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