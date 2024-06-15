В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Авария произошла утром 14 июня на перекрестке улицы Мацоты и Котовского. Водитель Lada Priora не уступил дорогу легковушке Omoda C5. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Omoda C5 влетела в ограждение рядом с пешеходным переходом и снесла дорожный знак.
Травмы в аварии получила 85-летняя пассажирка иномарки. Сейчас она находится в больнице.
Правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.
Ранее под Ростовом трехлетний ребенок пострадал в ДТП с участием грузовика ГАЗ-2834. Когда фура разгружалась на трассе, в нее влетел микроавтобуса Volkswagen Transporter.