В Новочеркасске пенсионерка пострадала из-за удара двух машин на пешеходном переходе

Авария произошла утром 14 июня на перекрестке улицы Мацоты и Котовского. Водитель Lada Priora не уступил дорогу легковушке Omoda C5. Машины столкнулись. Удар был настолько сильным, что Omoda C5 влетела в ограждение рядом с пешеходным переходом и снесла дорожный знак.