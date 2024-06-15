В Сети появилось видео атаки дронов на Каменск в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Атака БПЛА началась в четыре часа утра. Система ПВО отреагировала на приближение дронов и уничтожила их. Обломки беспилотников упали на территории промзоны в Каменске, в одном из зданий выбило стекла. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Местные жители в социальных сетях писали, что проснулись из-за звуков БПЛА и работы ПВО. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, новости», запечатлен момент атаки дронов.
Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область подвергалась атаке 70 беспилотников. Тогда часть Морозовского района осталась без света и водоснабжения.