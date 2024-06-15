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Фото для иллюстрации

В Сети появилось видео атаки дронов на Каменск в Ростовской области

15 июня 2024, 07:50
Фото: 1MI
Фото для иллюстрации
Несколько беспилотников атаковали Каменск-Шахтинский ранним утром 15 июня, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Атака БПЛА началась в четыре часа утра. Система ПВО отреагировала на приближение дронов и уничтожила их. Обломки беспилотников упали на территории промзоны в Каменске, в одном из зданий выбило стекла. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Местные жители в социальных сетях писали, что проснулись из-за звуков БПЛА и работы ПВО. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Осторожно, новости», запечатлен момент атаки дронов.

Фото для иллюстрации
Видео: Telegram-канал «Осторожно новости»

Напомним, в ночь на 14 июня Ростовская область подвергалась атаке 70 беспилотников. Тогда часть Морозовского района осталась без света и водоснабжения.

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