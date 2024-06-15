Видео: мощный ливень и град обрушились на Ростов 15 июня

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Накануне спасатели предупреждали, что на Ростовскую область надвигаются ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. Непогода будет бушевать 15 и 16 июня.
В субботу на Ростов обрушился мощный ливень. Местами прошел град. Житель Сельмаша сообщили, что он был с горох. На окраинах Ростова ветер бушевал так сильно, что у машин сработала сигнализация.
При этом температура воздуха в городе не снижается и составляет +30 градусов. К вечеру похолодает до +19. Ночью синоптики обещают грозы.
Ранее стало известно, когда начнутся резкие похолодания в Ростове-на-Дону.