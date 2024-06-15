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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Погода в Ростове 15 июня

Видео: мощный ливень и град обрушились на Ростов 15 июня

15 июня 2024, 12:21
Фото: rostovgazeta.ru
Погода в Ростове 15 июня

Мощный ливень и град обрушились на Ростов 15 июня

Шторм охватил разные районы Ростова в субботу, фото и видео стихии публикуют в социальных сетях местные жители.

Накануне спасатели предупреждали, что на Ростовскую область надвигаются ливни, град и усиление ветра до 25 метров в секунду. Непогода будет бушевать 15 и 16 июня.

Погода в Ростове 15 июня
Видео: ВКонтакте «Это Ростов»

В субботу на Ростов обрушился мощный ливень. Местами прошел град. Житель Сельмаша сообщили, что он был с горох. На окраинах Ростова ветер бушевал так сильно, что у машин сработала сигнализация.

Погода в Ростове 15 июня
Видео: Telegram-канал «Ростов Главный»

При этом температура воздуха в городе не снижается и составляет +30 градусов. К вечеру похолодает до +19. Ночью синоптики обещают грозы.

Ранее стало известно, когда начнутся резкие похолодания в Ростове-на-Дону.

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