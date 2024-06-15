Взрывное устройство могли заложить в машину начштаба в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Происшествие случилось в Миллерово 14 июня. Водитель и сам глава начштаба воинской части города во время движения почувствовали шипение в авто и дым. Они выбежали из машины, после чего она взорвалась и загорелась. На место событий прибыли криминалисты. Первоначально причиной взрыва считалась поломка газового оборудования машины.
В СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Lenta.ru пишет, что в автомобиле, предположительно, было заложено самодельное взрывное устройство. На месте происшествия нашли его фрагменты. Поблизости были раскиданы металлические шарики, они могли быть использованы как поражающие элементы.
Напомним, дело о покушении на начштаба в Ростовской области держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.