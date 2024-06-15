Взрывное устройство могли заложить в машину начштаба в Ростовской области

Происшествие случилось в Миллерово 14 июня. Водитель и сам глава начштаба воинской части города во время движения почувствовали шипение в авто и дым. Они выбежали из машины, после чего она взорвалась и загорелась. На место событий прибыли криминалисты. Первоначально причиной взрыва считалась поломка газового оборудования машины.