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По факту взрыва авто начштаба воинской части в Ростовской области возбуждено уголовное дело

Взрывное устройство могли заложить в машину начштаба в Ростовской области

15 июня 2024, 11:47
Фото: 1MI
По факту взрыва авто начштаба воинской части в Ростовской области возбуждено уголовное дело
По факту взрыва авто начштаба воинской части в Ростовской области возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Происшествие случилось в Миллерово 14 июня. Водитель и сам глава начштаба воинской части города во время движения почувствовали шипение в авто и дым. Они выбежали из машины, после чего она взорвалась и загорелась. На место событий прибыли криминалисты. Первоначально причиной взрыва считалась поломка газового оборудования машины.

Кадры с места событий
Видео: Telegram-канал Baza

В СК возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Lenta.ru пишет, что в автомобиле, предположительно, было заложено самодельное взрывное устройство. На месте происшествия нашли его фрагменты. Поблизости были раскиданы металлические шарики, они могли быть использованы как поражающие элементы.

Напомним, дело о покушении на начштаба в Ростовской области держит на контроле глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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