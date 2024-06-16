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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников

Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников

16 июня 2024, 09:38
Фото: rostovgazeta.ru
Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников
По статье о захвате заложников в СИЗО-1 в Ростове обвиняемым грозило очень серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщил RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Напомним, что в СИЗО-1 в Ростове захватили заложников. События развивались стремительно. Силовики пошли на штурм следственного изолятора. По информации в СМИ, преступников удалось ликвидировать, а взятых в плен — освободить.

«В целом сбежать из СИЗО очень тяжело. Как и любой другой режимный объект, следственный изолятор очень хорошо охраняется», — отмечает Антон Габович.
Захваченных в СИЗО-1 в Ростове заложников освободили
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Спикер добавляет, что в отношении захвативших заложников, СК возбудил уголовное дело.

«А это очень серьезное наказание. Если по вине захвативших заложников наступит смерть — предусматривается пожизненное лишение свободы. А если обойдется без смертельных исходов, то осудили бы до 20 лет лишения свободы», — резюмирует адвокат.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за захвата заложников СИЗО № 1 в Ростове ожидает проверка.

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников
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