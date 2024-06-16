Адвокат рассказал, что грозило сбежавшим из СИЗО-1 в Ростове за захват заложников

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Напомним, что в СИЗО-1 в Ростове захватили заложников. События развивались стремительно. Силовики пошли на штурм следственного изолятора. По информации в СМИ, преступников удалось ликвидировать, а взятых в плен — освободить.
«В целом сбежать из СИЗО очень тяжело. Как и любой другой режимный объект, следственный изолятор очень хорошо охраняется», — отмечает Антон Габович.
Спикер добавляет, что в отношении захвативших заложников, СК возбудил уголовное дело.
«А это очень серьезное наказание. Если по вине захвативших заложников наступит смерть — предусматривается пожизненное лишение свободы. А если обойдется без смертельных исходов, то осудили бы до 20 лет лишения свободы», — резюмирует адвокат.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за захвата заложников СИЗО № 1 в Ростове ожидает проверка.