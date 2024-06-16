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Ростовские захватчики осквернили священный праздник Курбан-Байрам

Глава Ингушетии призвал не верить радикалам после захвата СИЗО в Ростове

16 июня 2024, 15:41
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовские захватчики осквернили священный праздник Курбан-Байрам
В Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Глава Ингушетии Мухамед-Али Калиматов считает, что совершение преступления в священный праздник Курбан-Байрам является кощунством, сообщает BRIEF.

Четверо из шести захватчиков являлись уроженцами Ингушетии. Глава республики не остался в стороне и высказался по этому поводу. Он считает, что у террористов была возможность отбыть свой срок и вернуться к обычной, мирной жизни. Однако суровый приговор их не остановил.

«Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Омрачить его подобными действиями является кощунством», — поделился глава Ингушетии.

Мухамед-Али Калиматов отметил, что не стоит поддаваться влиянию радикальных религиозных групп. Ведь Ислам построен на принципах мира и добра, терроризм не имеет никакого отношения к вере.

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«Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы», — сказал глава Ингушетии.

Напомним, что 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Террористы вскрыли камеры и попали в дежурную часть. В процессе переговоров стало известно, что преступники хотят выехать за границу. Они потребовали оружие и автомобиль. Спецслужбы не смогли договориться со злоумышленниками и ликвидировали их. Сотрудники следственного изолятора спасены. Читайте также о происшествии в других материалах RostovGazeta.

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