Глава Ингушетии призвал не верить радикалам после захвата СИЗО в Ростове

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Четверо из шести захватчиков являлись уроженцами Ингушетии. Глава республики не остался в стороне и высказался по этому поводу. Он считает, что у террористов была возможность отбыть свой срок и вернуться к обычной, мирной жизни. Однако суровый приговор их не остановил.
«Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Омрачить его подобными действиями является кощунством», — поделился глава Ингушетии.
Мухамед-Али Калиматов отметил, что не стоит поддаваться влиянию радикальных религиозных групп. Ведь Ислам построен на принципах мира и добра, терроризм не имеет никакого отношения к вере.
«Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несет в этот мир боль, страдания и слезы», — сказал глава Ингушетии.
Напомним, что 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Террористы вскрыли камеры и попали в дежурную часть. В процессе переговоров стало известно, что преступники хотят выехать за границу. Они потребовали оружие и автомобиль. Спецслужбы не смогли договориться со злоумышленниками и ликвидировали их. Сотрудники следственного изолятора спасены. Читайте также о происшествии в других материалах RostovGazeta.