Глава Ингушетии призвал не верить радикалам после захвата СИЗО в Ростове

Напомним, что 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1. Террористы вскрыли камеры и попали в дежурную часть. В процессе переговоров стало известно, что преступники хотят выехать за границу. Они потребовали оружие и автомобиль. Спецслужбы не смогли договориться со злоумышленниками и ликвидировали их. Сотрудники следственного изолятора спасены. Читайте также о происшествии в других материалах RostovGazeta.