Голубев пояснил, почему закрыл комментарии в канале после захвата СИЗО в Ростове

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Во время инцидента местные жители массово писали в телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева. Однако комментарии о произошедшем в СИЗО-1 массово удалялись, а комментаров — блокировали. Позднее комментарии полностью закрыли.
Глава региона отметил, что он за всем следил и был на связи с силовиками. В это время некоторые пользователи мессенджера начали оставлять провокационные сообщения с антироссийскими комментариями.
Чтобы уберечь дончан от провокаций губернатор временно закрыл комментарии.
Напомним, что утром 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Террористы выломали решетку камеры и проникли в дежурную частью. Преступники вооружились заточками, ножами и топорами. Заключенные требовали, чтобы их отпустили, снарядив оружием и транспортом. Однако спецслужбы пошли на штурм, оперативно ликвидировали злоумышленников и освободили заложников. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.