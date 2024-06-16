Голубев пояснил, почему закрыл комментарии в канале после захвата СИЗО в Ростове

Напомним, что утром 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Террористы выломали решетку камеры и проникли в дежурную частью. Преступники вооружились заточками, ножами и топорами. Заключенные требовали, чтобы их отпустили, снарядив оружием и транспортом. Однако спецслужбы пошли на штурм, оперативно ликвидировали злоумышленников и освободили заложников. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.