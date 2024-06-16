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Posted Сегодня, 11:36

Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Голубев рассказал, почему закрыл комментарии на время захвата СИЗО-1 в Ростове

Голубев пояснил, почему закрыл комментарии в канале после захвата СИЗО в Ростове

16 июня 2024, 11:36
Фото: Телеграм-канал Василия Голубева
Голубев рассказал, почему закрыл комментарии на время захвата СИЗО-1 в Ростове
Во время захвата сотрудников СИЗО-1 в Ростове, Василий Голубев закрыл комментарии в телеграм-канале. Губернатор рассказал о причинах своего поступка.

Во время инцидента местные жители массово писали в телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева. Однако комментарии о произошедшем в СИЗО-1 массово удалялись, а комментаров — блокировали. Позднее комментарии полностью закрыли.

Глава региона отметил, что он за всем следил и был на связи с силовиками. В это время некоторые пользователи мессенджера начали оставлять провокационные сообщения с антироссийскими комментариями.

Чтобы уберечь дончан от провокаций губернатор временно закрыл комментарии.

На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы
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Напомним, что утром 16 июня в Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Террористы выломали решетку камеры и проникли в дежурную частью. Преступники вооружились заточками, ножами и топорами. Заключенные требовали, чтобы их отпустили, снарядив оружием и транспортом. Однако спецслужбы пошли на штурм, оперативно ликвидировали злоумышленников и освободили заложников. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.

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