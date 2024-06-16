Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове

Он также объяснил, почему комментарии в его тг-канале почти сразу удалялись, а пользователи блокировались. «Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему и превратила это во флеш-моб. Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации», — заявил губернатор.