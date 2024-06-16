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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:17

Updated Сегодня, 11:17

Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове

Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове

16 июня 2024, 11:15
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове
Глава Ростовской области Василий Голубев опубликовал пост в своем-телеграм-канале, в котором рассказал, почему комментарии пользователей из-за захвата заложников СИЗО-1 на его странице были заблокированы.

Голубев сообщил, что получал сообщения и оперативные доклады о захвате заложников с самого утра, а также находился на постоянной связи с силовиками.

Он подчеркнул, что намеренно не комментировал инцидент, пока силовые ведомства выполняли свою работу. «Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Голубев.

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Он также объяснил, почему комментарии в его тг-канале почти сразу удалялись, а пользователи блокировались. «Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему и превратила это во флеш-моб. Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации», — заявил губернатор.

Напомним, 16 июня в Ростове в СИЗО-1 шестеро заключенных спилили решетку изолятора и проникли в дежурную часть. Они были вооружены ножами, заточками и топориком. Террористы захватили в заложники двоих сотрудников ГУ ФСИН и потребовали для их освобождения предоставить им оружие, автомобиль и «зеленый коридор». Подробнее о том, как в Ростове в СИЗО-1 захватили заложников и как их освободили, читайте в материале RostovGazeta.

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