Губернатор Голубев сделал заявление из-за захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Голубев сообщил, что получал сообщения и оперативные доклады о захвате заложников с самого утра, а также находился на постоянной связи с силовиками.
Он подчеркнул, что намеренно не комментировал инцидент, пока силовые ведомства выполняли свою работу. «Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность», — написал Голубев.
Он также объяснил, почему комментарии в его тг-канале почти сразу удалялись, а пользователи блокировались. «Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграмм-сообщества подхватила тему и превратила это во флеш-моб. Все ваши комментарии видел. Но пока их временно закрыл, прошу не подаваться на провокации», — заявил губернатор.
Напомним, 16 июня в Ростове в СИЗО-1 шестеро заключенных спилили решетку изолятора и проникли в дежурную часть. Они были вооружены ножами, заточками и топориком. Террористы захватили в заложники двоих сотрудников ГУ ФСИН и потребовали для их освобождения предоставить им оружие, автомобиль и «зеленый коридор». Подробнее о том, как в Ростове в СИЗО-1 захватили заложников и как их освободили, читайте в материале RostovGazeta.