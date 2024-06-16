На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Напомним, что утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Преступники выломали решетку на окне и проникли в дежурную часть, где находились оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.
Бандиты были вооружены ножами, дубинками, заточками и пожарными топорами. При этом они вступили в переговоры, требуя еще оружия, транспорт и возможности уехать.
Очевидцы слышали звуки выстрелов рядом с местом событий. На территорию СИЗО-1 приехала бригада скорой помощи. Кому понадобились врачи, неизвестно.
Ранее стало взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда.