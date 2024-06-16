На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

Напомним, что утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Преступники выломали решетку на окне и проникли в дежурную часть, где находились оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.