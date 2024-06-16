rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:33

Published Сегодня, 08:33

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы

16 июня 2024, 08:33
Фото: rostovgazeta.ru
На территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону слышны выстрелы
В Ростове-на-Дону около СИЗО-1 были слышны выстрелы. На территорию учреждения заехала машина скорой помощи, сообщает Baza.

Напомним, что утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Преступники выломали решетку на окне и проникли в дежурную часть, где находились оперативный сотрудник и инспектор-надзиратель.

Бандиты были вооружены ножами, дубинками, заточками и пожарными топорами. При этом они вступили в переговоры, требуя еще оружия, транспорт и возможности уехать.

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников
Узнать подробнее
Видео: rostovgazeta.ru

Очевидцы слышали звуки выстрелов рядом с местом событий. На территорию СИЗО-1 приехала бригада скорой помощи. Кому понадобились врачи, неизвестно.

Ранее стало взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове ранее хотели взорвать здание суда.

Читайте также:
В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружиемСтали известны личности захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-ДонуПоявились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
#Регина Симакова#Видео#Ростов-на-Дону#Скорая помощь#Последние новости Ростова на сегодня#СИЗО в Ростове#Звуки стрельбы#Происшествия#Захват заложников#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня#Захват
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 06:25
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"