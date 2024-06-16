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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

«Не все так однозначно»: эксперт предложил дождаться проверки по СИЗО-1 в Ростове

«Не все так однозначно»: эксперт предложил дождаться проверки по СИЗО-1 в Ростове

16 июня 2024, 13:54
Фото: rostovgazeta.ru
«Не все так однозначно»: эксперт предложил дождаться проверки по СИЗО-1 в Ростове

Председатель ОНК рассказал о факторах захвата заложников в СИЗО-1 Ростова

Председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко сообщил RostovGazeta, что по отрывкам видео и поступившей информации о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова, делать какие-то выводы преждевременно. Нужно дождаться завершения проверки, чтобы достоверно понять, как все происходило.

Напомним, что 16 июня обвиняемые в СИЗО-1 Ростова захватили заложников — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. Шесть заключенных требовали оружие, автомобиль и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили, а террористы были ликвидированы.

Эксперты высказывали недоумение — откуда у обвиняемых в СИЗО-1 могли оказаться ножи и дубинки, мобильный телефон.

«Но никто не предполагает, что тот же мобильный телефон не обязательно был у обвиняемых. Его могли отобрать в дежурной части у сотрудников ГУФСИН», — отмечает Игорь Омельченко.

Собеседник добавляет, что то же самое касается и вооружения преступников.

«Показанные на кадрах дубинки тоже ничего не означают. Возможно, это оружие они раздобыли после того, как вылезли из камеры», — полагает эксперт.
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Спикер добавляет, что камеры в СИЗО-1 не то чтобы переполнены, но перелимит присутствует.

«У нас же располагается окружной военный суд, и все террористы и экстремисты содержаться здесь. За счет большого их количества и образовался перелимит», — констатирует Омельченко.

Председатель ОНК подчеркивает, что по отрывкам видео и поступившей информации делать какие-то выводы преждевременно. Для того чтобы точно понимать, как произошел захват заложников, нужно дождаться результатов проверки.

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