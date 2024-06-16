«Не все так однозначно»: эксперт предложил дождаться проверки по СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Напомним, что 16 июня обвиняемые в СИЗО-1 Ростова захватили заложников — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. Шесть заключенных требовали оружие, автомобиль и возможность уехать. Силовики пошли на штурм. Заложников освободили, а террористы были ликвидированы.
Эксперты высказывали недоумение — откуда у обвиняемых в СИЗО-1 могли оказаться ножи и дубинки, мобильный телефон.
«Но никто не предполагает, что тот же мобильный телефон не обязательно был у обвиняемых. Его могли отобрать в дежурной части у сотрудников ГУФСИН», — отмечает Игорь Омельченко.
Собеседник добавляет, что то же самое касается и вооружения преступников.
«Показанные на кадрах дубинки тоже ничего не означают. Возможно, это оружие они раздобыли после того, как вылезли из камеры», — полагает эксперт.
Спикер добавляет, что камеры в СИЗО-1 не то чтобы переполнены, но перелимит присутствует.
«У нас же располагается окружной военный суд, и все террористы и экстремисты содержаться здесь. За счет большого их количества и образовался перелимит», — констатирует Омельченко.
Председатель ОНК подчеркивает, что по отрывкам видео и поступившей информации делать какие-то выводы преждевременно. Для того чтобы точно понимать, как произошел захват заложников, нужно дождаться результатов проверки.