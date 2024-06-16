«Не все так однозначно»: эксперт предложил дождаться проверки по СИЗО-1 в Ростове

Председатель ОНК рассказал о факторах захвата заложников в СИЗО-1 Ростова

Председатель ОНК Ростовской области Игорь Омельченко сообщил RostovGazeta, что по отрывкам видео и поступившей информации о захвате заложников в СИЗО-1 Ростова, делать какие-то выводы преждевременно. Нужно дождаться завершения проверки, чтобы достоверно понять, как все происходило.