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Posted Сегодня, 14:55

Published Сегодня, 14:55

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону начался обыск

Обыски начались в СИЗО-1 в Ростове, где утром захватили заложников

16 июня 2024, 14:55
Фото: rostovgazeta.ru
В СИЗО-1 в Ростове-на-Дону начался обыск
В Ростовском СИЗО-1 начался обыск после того, как шестеро заключенных взломали камеры и взяли в заложники двух сотрудников учреждения, сообщают РИА «Новости».

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 начался обыск. Сотрудники правоохранительных органов ищут у заключенных запрещенные предметы. Террористы, совершившие захват, были вооружены заточками, ножами, топорами и дубинками

До этого следствие выдвинуло предположение, что террористы смогли вскрыть решетки с помощью вещей, которые принесли им родственники. В связи с этим силовики проводят обыски в камерах.

Информация об обысках официально не подтверждена и требует уточнения.

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Напомним, что утром 16 июня в СИЗО-1 Ростова шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Злоумышленники вскрыли решетки камер и проникли в дежурную часть. Они потребовали оружие, авто и свободный проезд. Только при этих условиях захватчики были готовы отпустить заложников. Спецслужбы ликвидировали заключенных и освободили сотрудников следственного изолятора. Все подробности в других материалах RostovGazeta.

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