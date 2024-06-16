Обыски начались в СИЗО-1 в Ростове, где утром захватили заложников

Напомним, что утром 16 июня в СИЗО-1 Ростова шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Злоумышленники вскрыли решетки камер и проникли в дежурную часть. Они потребовали оружие, авто и свободный проезд. Только при этих условиях захватчики были готовы отпустить заложников. Спецслужбы ликвидировали заключенных и освободили сотрудников следственного изолятора. Все подробности в других материалах RostovGazeta.