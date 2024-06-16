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Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

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Хинштейн заявил, что ростовский захват — отсутствие профилактики терроризма

«Ответят погонами»: Хинштейн сообщил, что ждет ФСИН Ростова после захвата заложников

16 июня 2024, 11:31
Фото: rostovgazeta.ru
Хинштейн заявил, что ростовский захват — отсутствие профилактики терроризма

Хинштейн предупредил об увольнениях во ФСИН после захвата заложников в Ростове

В Ростове-на-Дону шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Данное происшествие — это результат отсутствия профилактики экстремизма во ФСИН, заявил депутат Александр Хинштейн.

Депутат считает, что захват заложников произошел потому, что в системе ФСИН не проводится профилактика экстремизма и распространения деструктивных идей. Хинштейн возмущен тем, что трое осужденных за попытку терроризма оказались в одной камере. К тому же преступники имели доступ к телефонам.

Александр Хинштейн считает, что данная акция давно и тщательно планировалась. Все потому, что за бандитами недостаточно строго следили. Это буквально развязало им руки.

Хинштейн также заявил, что руководству ФСИН необходимо сделать соответствующие выводы. «И да, за случившееся — многим придется ответить своими погонами», — написал он.

Напомним, 16 июня в Ростове в СИЗО-1 шестеро заключенных спилили решетку изолятора и проникли в дежурную часть. Они были вооружены ножами, заточками и топориком. Террористы захватили в заложники двоих сотрудников ГУ ФСИН и потребовали для их освобождения предоставить им оружие, автомобиль и «зеленый коридор». Подробнее о том, как в Ростове в СИЗО-1 захватили заложников и как их освободили, читайте в материале RostovGazeta.

Ранее адвокат рассказал, что могло грозить преступникам за захват. По соответствующей статье в СИЗО-1 в Ростове обвиняемым грозило бы очень серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

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