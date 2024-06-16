«Ответят погонами»: Хинштейн сообщил, что ждет ФСИН Ростова после захвата заложников

Напомним, 16 июня в Ростове в СИЗО-1 шестеро заключенных спилили решетку изолятора и проникли в дежурную часть. Они были вооружены ножами, заточками и топориком. Террористы захватили в заложники двоих сотрудников ГУ ФСИН и потребовали для их освобождения предоставить им оружие, автомобиль и «зеленый коридор». Подробнее о том, как в Ростове в СИЗО-1 захватили заложников и как их освободили, читайте в материале RostovGazeta.