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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 14:00

Updated Сегодня, 14:00

Политолог предупредил о возможных арестах после захвата СИЗО-1 в Ростове

Политолог предупредил о возможных арестах после захвата СИЗО-1 в Ростове

16 июня 2024, 13:56
Фото: rostovgazeta.ru
Политолог предупредил о возможных арестах после захвата СИЗО-1 в Ростове
Политолог, эксперт в области межнациональных отношений Евгений Михайлов сообщил RostovGazeta, что после захвата заложников террористами в СИЗО-1 Ростова вряд ли кто из высокопоставленных чинов, которые отвечали за этот объект, останется на своей должности.

Напомним, что утро в Ростове потрясло новостями общественность. Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Преступники были вооружены ножами, заточками, дубинками и топорами. Ближе к полудню сотрудники спецназа пошли на штурм. В следственном изоляторе были слышны выстрелы, туда приехала скорая помощь. По информации в СМИ, заложников освободили, а всех преступников ликвидировали.

Политолог Евгений Михайлов делится мнением, что без коррупции здесь вряд ли обошлось. Иначе, на его взгляд, откуда у преступников могли взяться ножи, заточки, дубинки и мобильный телефон.

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Собеседник также недоумевает и от того, каким образом они могли выломать решетку.

«Как такое было возможно? В СИЗО установлены детские решетки? А если они не детские, то неужели никто не замечал, что ведутся работы по их расшатыванию? Вопросов возникает очень много», — комментирует Евгений Михайлов.

Эксперт полагает, что после освобождения заложников и ликвидации преступников, вряд ли кто из высокопоставленных чинов ГУФСИН Ростовской области сможет сохранить свою должность.

«Это как минимум. А как максимум, я допускаю аресты», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, что захваченное преступниками СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавалось лучшим. Теперь следственный изолятор будут проверять надзорные органы.

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