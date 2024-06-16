Политолог предупредил о возможных арестах после захвата СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Напомним, что утро в Ростове потрясло новостями общественность. Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Преступники были вооружены ножами, заточками, дубинками и топорами. Ближе к полудню сотрудники спецназа пошли на штурм. В следственном изоляторе были слышны выстрелы, туда приехала скорая помощь. По информации в СМИ, заложников освободили, а всех преступников ликвидировали.
Политолог Евгений Михайлов делится мнением, что без коррупции здесь вряд ли обошлось. Иначе, на его взгляд, откуда у преступников могли взяться ножи, заточки, дубинки и мобильный телефон.
Собеседник также недоумевает и от того, каким образом они могли выломать решетку.
«Как такое было возможно? В СИЗО установлены детские решетки? А если они не детские, то неужели никто не замечал, что ведутся работы по их расшатыванию? Вопросов возникает очень много», — комментирует Евгений Михайлов.
Эксперт полагает, что после освобождения заложников и ликвидации преступников, вряд ли кто из высокопоставленных чинов ГУФСИН Ростовской области сможет сохранить свою должность.
«Это как минимум. А как максимум, я допускаю аресты», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, что захваченное преступниками СИЗО-1 в Ростове несколько лет признавалось лучшим. Теперь следственный изолятор будут проверять надзорные органы.