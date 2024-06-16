Политолог предупредил о возможных арестах после захвата СИЗО-1 в Ростове

Напомним, что утро в Ростове потрясло новостями общественность. Шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Преступники были вооружены ножами, заточками, дубинками и топорами. Ближе к полудню сотрудники спецназа пошли на штурм. В следственном изоляторе были слышны выстрелы, туда приехала скорая помощь. По информации в СМИ, заложников освободили, а всех преступников ликвидировали.