Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Напомним, что происшествие случилось утром 16 июня. Заключенные вскрыли решетки камер и проникли в дежурную часть, где находились сотрудники следственного изолятора. Они были вооружены заточками, ножами и топорами, но доступа к оружию СИЗО у них не было. Во время переговоров они просили, чтобы их отпустили, дали машину и боеприпасы. Договориться с ними не получилось, поэтому спецслужбам пришлось ликвидировать преступников.