Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
В воскресенье, 16 июня террористы взяли в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя СИЗО-1 на улице Максима Горького в Ростове. Освобождением занимались сотрудники регионального ГУФСИН России и бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области. Террористы были ликвидированы. Заложники освобождены, никто из них не пострадал.
Напомним, что происшествие случилось утром 16 июня. Заключенные вскрыли решетки камер и проникли в дежурную часть, где находились сотрудники следственного изолятора. Они были вооружены заточками, ножами и топорами, но доступа к оружию СИЗО у них не было. Во время переговоров они просили, чтобы их отпустили, дали машину и боеприпасы. Договориться с ними не получилось, поэтому спецслужбам пришлось ликвидировать преступников.