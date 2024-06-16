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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону

Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону

16 июня 2024, 15:25
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
В Ростове-на-дону освободили двух сотрудников СИЗО-1, которых взяли в заложники шестеро заключенных, сообщает Росгвардия и прикрепляет видео.

В воскресенье, 16 июня террористы взяли в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя СИЗО-1 на улице Максима Горького в Ростове. Освобождением занимались сотрудники регионального ГУФСИН России и бойцы спецподразделений Управления Росгвардии по Ростовской области. Террористы были ликвидированы. Заложники освобождены, никто из них не пострадал.

В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружием
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Появились кадры освобождения заложников из СИЗО-1 Ростова-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru

Напомним, что происшествие случилось утром 16 июня. Заключенные вскрыли решетки камер и проникли в дежурную часть, где находились сотрудники следственного изолятора. Они были вооружены заточками, ножами и топорами, но доступа к оружию СИЗО у них не было. Во время переговоров они просили, чтобы их отпустили, дали машину и боеприпасы. Договориться с ними не получилось, поэтому спецслужбам пришлось ликвидировать преступников.

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