Появились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Утром 16 июня шестеро заключенных выбили решетку на окне и через нее попали в дежурную часть. Таким образом они добрались до сотрудников СИЗО-1 и взяли их в заложники.
Отметим, что часть захватчиков ранее судили по «террористическим» статьям.
Рядом со следственным изолятором уже дежурят полиция. Движение полностью перекрыто в районе захвата. Машины не смогут проехать от Красноармейской до Суворова, по Максима Горького от Университетского до Кировского.
Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников.