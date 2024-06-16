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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Появились кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Появились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 07:19
Фото: rostovgazeta.ru
Появились кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 на улице Максима Горького шестеро заключенных взяли в заложники сотрудников учреждения. Корреспондент RostovGazeta отправился на место события.

Утром 16 июня шестеро заключенных выбили решетку на окне и через нее попали в дежурную часть. Таким образом они добрались до сотрудников СИЗО-1 и взяли их в заложники.

Отметим, что часть захватчиков ранее судили по «террористическим» статьям.

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Появились кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Видео: rostovgazeta.ru
Движение полностью перекрыто в районе захвата.Движение полностью перекрыто в районе захвата.
Движение полностью перекрыто в районе захвата.
Фото: Яндекс.Карты

Рядом со следственным изолятором уже дежурят полиция. Движение полностью перекрыто в районе захвата. Машины не смогут проехать от Красноармейской до Суворова, по Максима Горького от Университетского до Кировского.

Ранее появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников.

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