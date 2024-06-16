Появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
Ранее поступила информация, что в ростовском СИЗО двое обвиняемых покинули камеру и взяли в заложники сотрудников учреждения. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент с обвиняемыми ведутся переговоры.
На видео один из обвиняемых говорит о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации. При этом мужчина держит в руках нож, а рядом с ним сидит один из сотрудников СИЗО.
В числе удерживаемых заложников находится начальник одного из управлений. Одного из заложников обвиняемый просит на камеру сказать о своих ощущениях.
«Люди настроены серьезно», — говорит взятый в заложники сотрудник СИЗО.
Еще один обвиняемый показывает, что ему удалось найти трофеи в виде раций и дубинки.