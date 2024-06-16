rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Появилось видео из ростовского СИЗО, где обвиняемые захватили заложников

Появилось видео из СИЗО в Ростове, где обвиняемые захватили заложников

16 июня 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
Появилось видео из ростовского СИЗО, где обвиняемые захватили заложников
Видео с двумя обвиняемыми, которые взяли заложников в здании СИЗО в Ростове, опубликовал телеграм-канал 112.

Ранее поступила информация, что в ростовском СИЗО двое обвиняемых покинули камеру и взяли в заложники сотрудников учреждения. К месту происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. На данный момент с обвиняемыми ведутся переговоры.

На видео один из обвиняемых говорит о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации. При этом мужчина держит в руках нож, а рядом с ним сидит один из сотрудников СИЗО.

Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Узнать подробнее
Появилось видео из ростовского СИЗО, где обвиняемые захватили заложников
Видео: ТГ-канал enews112 / Изображение Midjourney

В числе удерживаемых заложников находится начальник одного из управлений. Одного из заложников обвиняемый просит на камеру сказать о своих ощущениях.

«Люди настроены серьезно», — говорит взятый в заложники сотрудник СИЗО.

Еще один обвиняемый показывает, что ему удалось найти трофеи в виде раций и дубинки.

Читайте также:
В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложникиСиловики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
#Видео#Ростов-на-Дону#СИЗО#Преступления#Происшествия#Заложники#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 06:25
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"