Появилось видео побега заключенных в СИЗО-1 перед захватом заложников

Как сообщает SHOT, сотрудников СИЗО допросят и проверят на связь с ликвидированными террористами, у которых могли быть пособники внутри ростовского изолятора. Кроме того, допросят и заключенных, чтобы выяснить, как у террористов мог оказаться телефон.