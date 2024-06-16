Появилось видео побега заключенных в СИЗО-1 перед захватом заложников

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
Напомним, 16 июня в Ростове в СИЗО-1 шестеро заключенных спилили решетку изолятора и проникли в дежурную часть. Они были вооружены ножами, заточками и топориком. Террористы захватили в заложники двоих сотрудников ГУ ФСИН и потребовали для их освобождения предоставить им оружие, автомобиль и «зеленый коридор».
После переговоров, продолжавшихся несколько часов, силовики пошли на штурм, в результате которого оба заложника освободили, а террористов ликвидировали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и планируется проведение проверки.
Как сообщает SHOT, сотрудников СИЗО допросят и проверят на связь с ликвидированными террористами, у которых могли быть пособники внутри ростовского изолятора. Кроме того, допросят и заключенных, чтобы выяснить, как у террористов мог оказаться телефон.
На видео, опубликованном каналом, один из заключенных сообщает, что «типы сбегают из тюрьмы», звук из видео был удален из-за требований статьи 20.1 КоАП РФ.