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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Террористы, захватившим заложников в СИЗО-1 Ростова, выдвинули свои требования

Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 07:06
Фото: rostovgazeta.ru
Террористы, захватившим заложников в СИЗО-1 Ростова, выдвинули свои требования
Обвиняемые, захватившие заложников из числа сотрудников СИЗО-1 в Ростове, выдвинули свои требования, говорится в опубликованном видео в телеграм-канале 112.

Ранее один из обвиняемых, который захватил заложников в ростовском СИЗО, заявил о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации.

«Эту группу подготовил сам Аллах», — сообщил обвиняемый на видео. Он также признался, что захват заложников был подготовлен заранее.

Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
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Террористы, захватившим заложников в СИЗО-1 Ростова, выдвинули свои требования
Видео: ТГ enews112

Захватившие заложников требуют предоставить им автомобиль, чтобы покинуть здание следственного изолятора. По предварительной информации, заложники пока не пострадали.

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