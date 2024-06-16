Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Ранее один из обвиняемых, который захватил заложников в ростовском СИЗО, заявил о своей принадлежности к запрещенной в России террористической организации.
«Эту группу подготовил сам Аллах», — сообщил обвиняемый на видео. Он также признался, что захват заложников был подготовлен заранее.
Захватившие заложников требуют предоставить им автомобиль, чтобы покинуть здание следственного изолятора. По предварительной информации, заложники пока не пострадали.