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Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников

16 июня 2024, 09:31
Фото: rostovgazeta.ru
Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Сотрудники спецназа пошли на штурм следственного изолятора в Ростове-на-Дону, сообщает 112 с отсылкой на источники.

В Ростове-на-Дону провели штурм в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. На территории изолятора преступники взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Переговоры с бандитами ни к чему не привили, поэтому силовики приняли решение о штурме.

На территории следственного изолятора были слышны выстрелы. Помимо этого приехала скорая помощь.

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Ранее стало известно, что преступники смогли выбраться из камер и вооружились самодельными заточками, дубинками, пожарными топорами. Во время переговоров они требовали еще оружия и машину, чтобы спокойно уехать. Только в таком случае, они были готовы отпустить заложников.

Известно, что в результате штурма были ликвидированы все террористы, заложники не пострадали.

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