Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников

Ранее стало известно, что преступники смогли выбраться из камер и вооружились самодельными заточками, дубинками, пожарными топорами. Во время переговоров они требовали еще оружия и машину, чтобы спокойно уехать. Только в таком случае, они были готовы отпустить заложников.