Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В Ростове-на-Дону провели штурм в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. На территории изолятора преступники взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Переговоры с бандитами ни к чему не привили, поэтому силовики приняли решение о штурме.
На территории следственного изолятора были слышны выстрелы. Помимо этого приехала скорая помощь.
Ранее стало известно, что преступники смогли выбраться из камер и вооружились самодельными заточками, дубинками, пожарными топорами. Во время переговоров они требовали еще оружия и машину, чтобы спокойно уехать. Только в таком случае, они были готовы отпустить заложников.
Известно, что в результате штурма были ликвидированы все террористы, заложники не пострадали.