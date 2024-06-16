«Проходной двор»: почему в СИЗО в Ростове взяли заложников и как их освобождали

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По информации регионального ГУ ФСИН, в Ростове-на-Дону заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО-1. На место происшествия прибыли глава регионального УФСИН, а также полицейские, начались переговоры, чтобы освободить заложников.
Согласно информации Telegram-канала, в камере заключенные выломали решетку на окне. Это позволило им проникнуть в дежурную часть.
«Среди захватчиков есть несколько человек, осужденных по статьям, связанным с терроризмом», — говорится в сообщении. Нападавшие вооружены ножами, заточками и туристическим топором.
Отмечается, что заложниками являлись начальник оперативного управления и младший инспектор дежурной службы.
Группа террористов состояла из шести заключенных, среди которых обвиняемый в грабеже с применением насилия, совершенный группой лиц, и разбое, обвиняемый за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, осужденный за присвоение полномочий должностного лица, участники террористической организации и обвиняемый в изготовлении взрывчатки.
По информации Baza, ранее часть фигурантов планировала якобы взорвать здание Верховного суда КЧР. Они приобрели все необходимые материалы для создания бомбы, а также огнестрельное оружие, включая автомат и два пистолета ПМ. Однако их план не был завершен. В марте их осудили, и каждому назначили по 18 лет строгого режима.
Захватившие СИЗО стали делать видео, после чего они появлялись в Сети. На кадрах видно, что у них есть ножи.
Telegram-канал «112» пишет, что террористы не смогут попасть в помещение с оружием. Все входы и выходы на участок, захваченный бандитами, заблокировали.
Террористы озвучили свои требования для освобождения заложников: оружие, автомобиль и возможность покинуть место.
В этом районе находятся сотрудники полиции и машины скорой помощи, движение транспорта в центре ограничено. К месту происшествия прибыли силы ОМОНа.
В интернете появилось видео с заключенными и их заложниками. На записи один из сотрудников ФСИН утверждает, что заключенные «очень серьезно настроены». Переговоры с ними продолжались несколько часов.
Около 11.30 мск в СИЗО начался штурм, так как договориться не удалось. В соцсетях стала появляться информация о звуках стрельбы, а на территорию учреждения заехала машина скорой помощи.
В результате все террористы были уничтожены, заложники освобождены. По одной информации телеграм-каналов, один из заложников получил легкое ножевое ранение, по другой — оба не пострадали.
Видео с убитыми террористами завирусилось в Сети, RostovGazeta не публикует его по этическим соображениям.
Политолог Евгений Михайлов в беседе с корреспондентом RostovGazeta сообщил, что произошедшее в СИЗО-1 в Ростове больше походит на показательную акцию.
«То, что у обвиняемых имелась связь, флаги и повязки запрещенной в России террористической организации, вызывает большие вопросы к пропускной системе и сотрудникам СИЗО. Уже одно то, что у них имелась связь, навевает на определенные мысли, будто в ростовском следственном изоляторе проходной двор», — отмечает Евгений Михайлов.