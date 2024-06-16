«Проходной двор»: почему в СИЗО в Ростове взяли заложников и как их освобождали

По информации Baza, ранее часть фигурантов планировала якобы взорвать здание Верховного суда КЧР. Они приобрели все необходимые материалы для создания бомбы, а также огнестрельное оружие, включая автомат и два пистолета ПМ. Однако их план не был завершен. В марте их осудили, и каждому назначили по 18 лет строгого режима.