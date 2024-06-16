Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове

Ранее стало известно, что в воскресенье, 16 июня, двое обвиняемых захватили заложников в ростовском СИЗО. На место были стянуты сотрудники Росгвардии и МВД, а также медики. Возле здания наблюдается большое число машин правоохранительных органов и скорой помощи.