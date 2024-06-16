rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове

Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове

16 июня 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Переговоры ведутся с подозреваемыми, которые захватили заложников в СИЗО-1 Ростова, сообщили в управлении ФСИН по Ростовской области.

В сообщении также сказано, что на место уже прибыли начальник ГУФСИН России по региону и представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.

Согласно последним данным, двоим обвиняемым, которые находились в камере СИЗО, удалось захватить в заложники сотрудников ведомства.

Политолог Сухарь призвал вернуть смертную казнь после убийства девочки под Ростовом
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что в воскресенье, 16 июня, двое обвиняемых захватили заложников в ростовском СИЗО. На место были стянуты сотрудники Росгвардии и МВД, а также медики. Возле здания наблюдается большое число машин правоохранительных органов и скорой помощи.

Читайте также:
В ГУ ФСИН по Ростовской области подтвердили захват заложников в СИЗО-1Захват заложников произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-ДонуПробка в 15 километров собралась на М-4 под Ростовом из-за массовой аварии
#Ростов-на-Дону#Ростовская область#СИЗО#Преступления#СИЗО в Ростове#Переговоры в Ростове#Переговоры#Подозреваемые#Подозреваемый#Преступники#Донское СИЗО#Происшествия
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"