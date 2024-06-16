Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
В сообщении также сказано, что на место уже прибыли начальник ГУФСИН России по региону и представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.
Согласно последним данным, двоим обвиняемым, которые находились в камере СИЗО, удалось захватить в заложники сотрудников ведомства.
Ранее стало известно, что в воскресенье, 16 июня, двое обвиняемых захватили заложников в ростовском СИЗО. На место были стянуты сотрудники Росгвардии и МВД, а также медики. Возле здания наблюдается большое число машин правоохранительных органов и скорой помощи.