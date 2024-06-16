СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова на улице Максима Горького сломали решетку в камере и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сейчас с ними ведутся переговоры. Заключенные выдвинули свои требования — выдать им оружие, транспорт и дать возможность уехать.
Выяснилось, что у преступников в СИЗО оказались при себе ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. Также при себе у них были мобильные телефоны. Каким образом они раздобыли оружие и технику, неизвестно.
Ростовский СИЗО-1 ждёт проверка после захвата заложников. Контролирующие органы уже направляются в Ростов из столицы.
Ранее сообщалось, что захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, но между ними была связь.