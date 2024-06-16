rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников

СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников

16 июня 2024, 08:32
Фото: rostovgazeta.ru
СИЗО-1 в Ростове ждёт проверка из-за захвата заложников
Надзорные органы организуют проверку в СИЗО-1 Ростова после захвата там заложников, пишет Telegram-канал 112.

Утром 16 июня шестеро заключенных в СИЗО-1 Ростова на улице Максима Горького сломали решетку в камере и взяли в заложники двух сотрудников ФСИН. Сейчас с ними ведутся переговоры. Заключенные выдвинули свои требования — выдать им оружие, транспорт и дать возможность уехать.

Стали известны личности захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Выяснилось, что у преступников в СИЗО оказались при себе ножи, заточки и символика запрещенной в России террористической организации. Также при себе у них были мобильные телефоны. Каким образом они раздобыли оружие и технику, неизвестно.

Ростовский СИЗО-1 ждёт проверка после захвата заложников. Контролирующие органы уже направляются в Ростов из столицы.

Ранее сообщалось, что захватившие заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону содержались в разных камерах, но между ними была связь.

Читайте также:
Стало известно, кого взяли в заложники в СИЗО РостоваПоявились новые кадры с места захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-ДонуЗахватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
#Виктория Прутковская#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#СИЗО в Ростове#Происшествия#Захват заложников в СИЗО-1 в Ростове 16 июня
Подпишитесь
Захватившие СИЗО в Ростове оказались вооружены
Сегодня, 07:16
Силовики ведут переговоры с захватившими заложников в СИЗО-1 в Ростове
Сегодня, 06:25
Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
Сегодня, 07:07
Появилось видео с требованиями захватившего заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:06
Центр Ростова-на-Дону перекрыли из-за захвата заложников в СИЗО-1
Сегодня, 06:31
Стало известно, как сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники
Сегодня, 06:21
"