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Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова

Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова

16 июня 2024, 15:01
Фото: rostovgazeta.ru
Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова
В Ростове-на-Дону шестеро преступников выбрались из камер и взяли в заложники сотрудников СИЗО-1. Следствие предположило, что террористы могли подпилить решетки посторонними предметами, сообщает Life.ru.

Следствие выдвинуло предположение, что террористы могли вскрыть решетки камер с помощью предметов, которые принесли им родственники. Конструкция слишком крепкая, чтобы сломать ее голыми руками.

Председатель общественной наблюдательной комиссии региона по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Игорь Омельченко поделился, что на данным момент в следственном изоляторе сильная нехватка мест. К тому же нет достаточного количества сотрудников. Поэтому посетители могли спрятать и пронести запрещенные предметы.

В захваченном террористами СИЗО в Ростове-на-Дону нет доступа к сладу с оружием
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Напомним, что инцидент произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных попытались сбежать из СИЗО. Для того чтобы получить оружие, транспорт и свободу, они взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники вооружились заточками, ножами, резиновыми дубинками и пожарными топорами. Спецслужбы не смогли мирно договориться с бандитами и ликвидировали их. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.

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