Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова

Напомним, что инцидент произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных попытались сбежать из СИЗО. Для того чтобы получить оружие, транспорт и свободу, они взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники вооружились заточками, ножами, резиновыми дубинками и пожарными топорами. Спецслужбы не смогли мирно договориться с бандитами и ликвидировали их. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.