Следствие выдвинуло новую версию, как захватчики вскрыли решетки в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Следствие выдвинуло предположение, что террористы могли вскрыть решетки камер с помощью предметов, которые принесли им родственники. Конструкция слишком крепкая, чтобы сломать ее голыми руками.
Председатель общественной наблюдательной комиссии региона по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Игорь Омельченко поделился, что на данным момент в следственном изоляторе сильная нехватка мест. К тому же нет достаточного количества сотрудников. Поэтому посетители могли спрятать и пронести запрещенные предметы.
Напомним, что инцидент произошел утром 16 июня. Шестеро заключенных попытались сбежать из СИЗО. Для того чтобы получить оружие, транспорт и свободу, они взяли в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники вооружились заточками, ножами, резиновыми дубинками и пожарными топорами. Спецслужбы не смогли мирно договориться с бандитами и ликвидировали их. Подробнее о происшествии в материалах RostovGazeta.