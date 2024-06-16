Стали известны личности захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

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16 июня в СИЗО-1 в Ростове заключенные смогли выбраться из камер и взяли в заложники сотрудников учреждения. Преступники выбили решетку на окне и через нее проникли в дежурную часть.
Группа террористов состоит из шестерых заключенных. Первый — Сайпудинов М.Ш проходит по статье 161 части 2 пункты а, г, а также статье 162 УК РФ — грабеж группой лиц с применением насилия и разбой.
Второй — Цицкиев А.М находится в СИЗО по части 2 статьи 205 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.
Третий -Камнеев Д. В. осужден по части 2 статьи 288.2 УК РФ — присвоение полномочий должностного лица.
Гиреев Т.М и Акиев Ш. А осуждены по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации
Шестым захватчиком является Малик Гадалоев. 22-летний мужчина проходит по статье за изготовление и хранении взрывчатых веществ.
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