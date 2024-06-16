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Стали известны личности захватчиков из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Стали известны личности захвативших заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня 2024, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны личности захватчиков из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону заключенные СИЗО-1 взяли сотрудников учреждения в заложники. Удалось установить личности преступников, сообщает телеграм-канал Baza.

16 июня в СИЗО-1 в Ростове заключенные смогли выбраться из камер и взяли в заложники сотрудников учреждения. Преступники выбили решетку на окне и через нее проникли в дежурную часть.

Группа террористов состоит из шестерых заключенных. Первый — Сайпудинов М.Ш проходит по статье 161 части 2 пункты а, г, а также статье 162 УК РФ — грабеж группой лиц с применением насилия и разбой.

Второй — Цицкиев А.М находится в СИЗО по части 2 статьи 205 УК РФ — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма.

Заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону взяли осужденные по террористическим статьям
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Всего в этом замешано шесть заключенных.Всего в этом замешано шесть заключенных.
Всего в этом замешано шесть заключенных. Всего в этом замешано шесть заключенных.
Всего в этом замешано шесть заключенных. Всего в этом замешано шесть заключенных.
Всего в этом замешано шесть заключенных. Всего в этом замешано шесть заключенных.
Всего в этом замешано шесть заключенных.
Фото: ТГ-канал bazabazon

Третий -Камнеев Д. В. осужден по части 2 статьи 288.2 УК РФ — присвоение полномочий должностного лица.

Гиреев Т.М и Акиев Ш. А осуждены по части 2 статьи 205.5 УК РФ — участие в деятельности террористической организации

Шестым захватчиком является Малик Гадалоев. 22-летний мужчина проходит по статье за изготовление и хранении взрывчатых веществ.

Читайте также, что заключенные в ростовской СИЗО-1 оказались вооружены. Они взяли в заложники сотрудников следственного изолятора, угрожая оружием.

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