Стали известны требования заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:00
Утром 16 июня в СИЗО-1 Ростова на улице Горького заключенные смогли проломить оконную решетку в камере и взять в заложники двух сотрудников ФСИН. Они выдвинули свои условия для освобождения заложников: оружие, машина и возможность уехать.
У самого СИЗО сейчас дежурят полиция и скорая помощь. Движение машин в центре города ограничено. К учреждению стягивается ОМОН.
Также в сети появилось видео с заключенными и их заложниками. На кадрах один из сотрудников ФСИН говорит, что те «настроены серьезно». С заключенными ведутся переговоры.