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Стали известны требования заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова

Стали известны требования заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова

16 июня 2024, 06:57
Фото: rostovgazeta.ru
Стали известны требования заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова

Заключенные, взявшие заложников в СИЗО Ростова, требуют машину и оружие

Требованиями заключенных, взявших заложников в СИЗО Ростова, является оружие и возможность уехать, пишет Telegram-канал Baza.

Утром 16 июня в СИЗО-1 Ростова на улице Горького заключенные смогли проломить оконную решетку в камере и взять в заложники двух сотрудников ФСИН. Они выдвинули свои условия для освобождения заложников: оружие, машина и возможность уехать.

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Видео: Enews112

У самого СИЗО сейчас дежурят полиция и скорая помощь. Движение машин в центре города ограничено. К учреждению стягивается ОМОН.

Также в сети появилось видео с заключенными и их заложниками. На кадрах один из сотрудников ФСИН говорит, что те «настроены серьезно». С заключенными ведутся переговоры.

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